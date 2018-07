Tørke og hedebølge får politiet til at aktivere beredskab

Hedebølgen, som er rullet ind over Danmark, får Rigspolitiet til at aktivere et nationalt kriseberedskab og samle landets myndigheder. Det skærpede samarbejde skal give anbefalinger til befolkningen om, hvordan man skal forholde sig i varmen.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Det er en ny situation i Danmark med så lang tids tørke kombineret med hedebølge. Derfor har vi valgt at samle myndighederne og aktivere Nost, National Operativ Stab, siger vicepolitiinspektør og stabschef i Nost Per Jensen i pressemeddelelsen.

Det nationale beredskab har til formål at styrke samarbejdet mellem forsvar, politi og andre civile myndigheder i tilfælde af større hændelser som katastrofer og sikkerhedstrusler i Danmark.

Det er det varme sommervejr, der giver anledning til aktivering af det særlige beredskab. DMI har oplyst, at hedebølgen ser ud til at fortsætte de kommende uger.

De danske myndigheder har fået mange henvendelser fra borgere, som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig og hvilke regler, der gælder i de ekstraordinære vejrforhold.

- Derfor har vi sammen lavet en fælles udmelding, hvor borgerne kan finde svar på deres spørgsmål, står der i pressemeddelelsen.

Myndighedernes råd handler blandt andet om, at borgerne skal huske at drikke rigeligt med vand for at undgå dehydrering og hedeslag.

/ritzau/