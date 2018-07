Tørke skaber mangel på dyrefoder i store dele af Danmark

Det varme og tørre sommervejr skaber tørke i dansk landbrug, og det gør det svært for landmændene at skaffe foder til dyrene.

Det fortæller Troels Toft, sektordirektør for planter i Seges, der er et videnscenter for landbruget.

Han kalder situationen for "kritisk i store dele af landet".

- Forstået på den måde, at der kommer til at mangle foder i dele af landet, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde på det foder og halm, vi har, så det kan komme dyrene til gavn.

- Vi har ikke haft så stort et vandunderskud, som vi har i år, siden 1970. Det er voldsomt, siger Troels Toft.

Vejret i Danmark har i en lang periode været præget af høje temperaturer og minimale mængder nedbør. Det gør det svært at skaffe nok foder.

En af løsningerne på fodermanglen er at høste korn, mens det endnu ikke er helt modent. En anden løsning er køre halm på tværs af landet, oplyser Toft.

- Jeg tror også, der vil komme en transport af halm fra øst til vest i Danmark, fordi man på Sjælland og Fyn ikke i lige så høj grad har brug for halm til dyrene, men i høj grad bruger det til halmfyr.

- Der er ikke lige så mange dyr i det østlige Danmark, siger han.

Også i Norge har det tørkeramte landbrug givet landmænd alvorlige problemer med at skaffe føde til dyrene.

Norges regering er derfor gået i gang med at undersøge mulighederne for at købe dyrefoder i nabolandene, skriver nyhedsbureauet NTB.

Tørken har i Danmark desuden medført, at det fra onsdag klokken 12 er forbudt at tænde bål i samtlige kommuner i Danmark.

/ritzau/