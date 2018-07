Tørken kan betyde, at landmænd kan udsætte jordskatten

Høstresultaterne begynder nu for alvor at vise konsekvenserne af den ekstreme tørke, som landmændene har gruet for i måneder.

- Det ser rigtig skidt ud. Nogle bliver rigtig hårdt ramt - måske med halvering af normale udbytter eller mere, siger Jens Elbæk, afdelingschef for Planteinnovation hos Landbrugets Rådgivningscenter, Seges.

- Andre kan vande eller har en bedre jordkvalitet, så de slipper lidt bedre fra det. Men generelt ser det skidt ud, fastslår han.

Indberetninger fra planteavlskonsulenter rundt i landet tyder på en høst af vinterbyggen på 25 procent under det normale.

Jens Elbæk anslår, at der er høstet 15-20 procent af de samlede markafgrøder. Der mangler blandt andet hvede og ikke mindst den helt store afgrøde i år, vårbyg, med omkring 700.000 hektar på landsplan. Men også her ser det skidt ud.

Politikerne arbejder derfor i denne tid efter pres fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer på tiltag, der kan hjælpe de tørkeramte landmænd.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lover i Landbrugsavisen, at regeringen undersøger muligheden for at udskyde landbrugets jordskatter.

- Vi har brug for jer. Så derfor vil vi også være der for jer, når I har brug for os, skriver statsministeren.

Skatteminister Karsten Lauritzens (V) embedsmænd er i øjeblikket i gang med at se på jordskatten. Det kan ifølge Landbrugsavisen give en ekstra, midlertidig likviditet til landmændene på de 900 millioner kroner, som landbruget normalt betaler i årlig grundskyld for deres produktionsjord.

Landbrugserhvervet ønsker henstand i et år og den udskudte betaling siden afviklet over de følgende fem år. Det kræver dog en lovændring, der ikke kan vedtages af Folketinget, før det samles igen til efteråret.

Imens fortsætter høsten på markerne de kommende uger.

- Fortsætter vejret som nu, er høsten slut i midten af august, siger Jens Elbæk.

