Toft redder to EM-point til Danmark i premieregyser

NANTES: Det danske kvindelandshold i håndbold er godt på vej til at indløse billet til mellemrunden ved EM. Med en 30-29-sejr over Sverige fredag aften fik Danmark en kanonstart på turneringen og to point, der kan vise sig meget værdifulde i det lange løb.

Danskerne tog sejren efter en kamp, der startede kaotisk, men blev bedre, som tiden gik.

Det endte som en ren gyser, og danskerne kan takke en strafferedning af Sandra Toft for, at det endte med to danske point.

Toft klarede Nathalie Hagmans forsøg fra syvmeterstregen, efter at de 60 minutter var gået, og så blev den danske målvogter begravet i jublende holdkammerater.

Kampen viste, at det ellers lovpriste danske forsvar er til at ryste, men også at offensiven er bedre end sit rygte.

Da danskerne først fik gang i målscoringen, havde de ikke de store problemer med at spille sig frem til chancerne.

En veloplagt Mie Højlund fik en fin slutrundedebut og satte fart i angrebsspillet, og Stine Jørgensen skabte ro, da hun kom på banen til sin første kamp i halvanden måned.

Men forsvaret så fra start hullet og ud, og Kristina Jørgensen skulle bruge mindre end seks minutter på at rage to udvisninger til sig.

I målet fik Sandra Toft så godt som ingen hjælp, og da førstemålvogteren blev taget ud efter 18 minutter, stod hun noteret for én redning.

Danskerne haltede konstant bagefter i første halvleg, og det var først mod halvlegens slutning, da de svenske spillere begyndte at sjuske, at Danmark fik kontakt.

Det skete i halvlegens sidste minut, da Mie Højlund med sit fjerde mål udlignede til 15-15, men få sekunder senere kunne Sverige score i et tomt mål til pauseføring på 16-15.

Klavs Bruun Jørgensen har lagt et stort ansvar på skuldrene af Mette Tranborg, og det må have været opløftende for landstræneren at se den lange skytte være initiativrig og velskydende, da hun først fik hul.

Det var to scoringer af Tranborg, der fra anden halvlegs start bragte Danmark i front for første gang i kampen.

Et godt stykke ind i anden omgang havde danskerne initiativet, men for mange udvisninger gjorde det svært at holde føringerne.

Svenskerne havde det dog også langt vanskeligere end før pausen, og da Kathrine Heindahl fire minutter før tid scorede til 28-26, begyndte det at se godt ud.

Men de blågule bed fortsat fra sig, og da Stine Jørgensen misbrugte et straffekast ved 29-28 halvandet minut før tid, stod det klart, at spændingen ville holde helt til slut.

Efter svensk udligning smed Klavs Bruun Jørgensen sit sidste timeoutkort og instruerede sine spillere i, hvad der skulle ske i holdets sidste angreb.

Han valgte syv-mod-seks, og bolden endte hos Trine Østergaard, der bragte Danmark på 30-29.

Men svenskerne nåede at tilkæmpe sig et straffekast i den anden ende, så Sandra Toft kunne gøre sig til dansk helt.

/ritzau/