FREDERIKSHAVN: En 39-årig mand blev ved retten i Hjørring idømt tre måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for at have udøvet vold mod sin 34-årige tidligere samlever, oplyser anklager Louise Watson.

Tilbage i januar tog den 39-årige halsgreb på den 34-årige kvinde og rev hende i håret. Retten lagde vægt på kvindens forklaring, da de afsagde dommen. Den blev underbygget af de skader, som kvinden havde efter den voldelige episode.

Den 39-årige nægtede sig skyldig i anklagerne, men valgte ikke at anke dommen til landsretten.