Togpassagerernes tilfredshed topper i ny undersøgelse

Når togene stopper, er det oftere glade og tilfredse passagerer, der stiger ud. 84 procent af de rejsende er nemlig tilfredse med deres togtur.

Det viser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser, som Passagerpulsen under Forbrugerrådet Tænk står bag.

Undersøgelsen er baseret på over 20.000 svar fra passagerer med tog og metro i perioden 1. oktober 2017 til 31. marts 2018.

Resultatet er en stigning på to procentpoint i forhold til året inden, hvilket glæder Anja Philip, som er formand for Forbrugerrådet Tænk.

- Det er jo vigtigt for sammenhængskraften i samfundet, at vi har en kollektiv transport, der fungerer, og som forbrugerne gerne vælger til.

- Det er iøjnefaldende og glædeligt, at tilfredsheden er steget nogle procentpoint, siden sidst vi målte. Det kommer efter flere år med stor utilfredshed med den offentlige transport, siger hun.

Hvert halve år laver Passagerpulsen en undersøgelse af, hvordan passagerer i tog og metro oplever rejsen.

Der spørges blandt andet ind til togenes punktlighed, mængden af tilgængelige rejseinformationer samt toiletfaciliteter på stationen.

Ifølge Anja Philip er togenes rettidighed det vigtigste punkt, når det kommer til høj passagertilfredshed.

- Det er fuldstændig afgørende for forbrugernes tilfredshed, at toget ikke er forsinket, så ens plan for dagen hænger sammen, hvis man eksempelvis skal nå en bus, nå til et møde eller hente børn.

Den togforbindelse, som opnår højest brugertilfredshed, er metroen i København. 90 procent af de rejsende er tilfredse, og det skyldes ifølge Anja Philip, at metroen netop har hyppige afgange.

DSB scorer 82 procent i undersøgelsen, og det er underdirektør Aske Wieth-Knudsen tilfreds med.

- Når det er på det niveau, så begynder det at blive tilfredsstillende. Det svarer meget godt med vores egne månedlige måneder.

- Vi har gang i de rigtige indsatser. Hvis vi holder punktligheden og fortsætter med vores gode indsatser, så tror jeg på, at vi kan komme højere op, siger han.

Undersøgelsen afslører, at DSB's regional- og fjerntog især bør arbejde med at forbedre toiletfaciliteter, give bedre informationer i forbindelse med forsinkelser samt at give mere for pengene.

Ifølge Aske Wieth-Knudsen har DSB ændret ved priserne for nylig, mens der løbende arbejdes på bedre toiletforhold og højere informationsniveau.

/ritzau/