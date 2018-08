Togtrafik blev stoppet, mens politihund jagtede tyv

AALBORG: En tyveknægt troede, at han havde arbejdsro, da han tirsdag aften havde listet sig ind på en virksomheds ejendom på Systemvej i Aalborg.

Her begyndte han at tømme et køretøj for diesel. Problemet var bare, at virksomhedens ejer kunne følge med hjemmefra via videoovervågning. Ejeren ringede derfor til Nordjyllands Politi, som sendte en patrulje afsted. Det fremgår af døgnrapporten.

I mellemtiden var dieseltyven dog blev forstyrret af en lastbil, der kørte forbi, og det fik ham til at løbe fra stedet.

Men bag i patruljevognen sad en ivrig politihund på spring for at blive lukket ud og søge efter gerningsmanden.

Hunden fik hurtigt færden af tyven, som ellers forsøgte at gemme sig cirka halvanden kilometer derfra i nærheden af nogle togskinner. Togtrafikken blev standset kortvarigt, så betjentene og politihunden kunne komme sikkert frem til gerningsmanden og få ham anholdt.

Han er nu sigtet - og ikke bare for et enkelt forhold. Politiet gennemgik nemlig videoovervågningen fra tidligere tyverier hos virksomheden og kunne se, at den anholdte har været forbi før. Derfor er han nu sigtet for flere dieseltyverier.