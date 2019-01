Togulykke på Storebæltsbroen: Otte meldes lettere kvæstet

NYBORG: Der er onsdag morgen sket en togulykke på lavbroen over Storebælt. Det oplyser Fyns Politi. Politi og ambulancer er på stedet.

- Otte personer er kommet lettere til skade, da toget bremsede hårdt op, siger DSB's pressevagt kort før klokken 08.

Ulykken er sket på lavbroen. Det er her, togene kører over broen.

Som følge af togulykken holder alle tog også stille mellem Korsør og Nyborg.

I et af de stillestående tog er det blevet oplyst, at en presenning fra et godstog skulle have ramt det forulykkede tog. Det fortæller en TV2-journalist til tv2.dk.

Fyns Politi opfordrer alle bilister på ruten mod broen til at køre ind til siden og give plads til udrykningen.

- Hold nødsporet fri. Vores indsatsleder kan ikke komme frem til ulykken på Storebælt, skrev politiet på Twitter kort efter klokken 08.

Den melding er siden fulgt op med en opfordring til bilister om at rykke sammen i de to første vognbaner, så udrykningskøretøjer kan komme frem.

Bilister bliver samtidig bedt om ikke at køre mod Nyborg på Fyn ad motorvejen.

Send SMS til pårørende

Mange ringer også til politiet for at få mere at vide om situationen. Det har fået Fyns Politi til at opfordre passagerer på toget til at sende en sms til deres pårørende, hvis de er okay.

Trafikken over Storebælt har fra midt på natten ved 04-tiden været lukket for biler på grund af kraftig blæst.

Det er usædvanligt kraftig sidevind, der er årsag til, at broen har sænket bommene og stoppet biltrafikken.

- Vinden står ind fra næsten stik nord og blæser dermed på tværs af Øresund og Storebælt, siger vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø.

Ifølge Sund og Bælt vil broen først åbne for bilister tidligst onsdag formiddag klokken 11.

Der er ingen prognose for, hvornår togene igen vil køre. Da der er lukket for biltrafik på broen, vil der ikke blive indsat togbusser, oplyser DSB.

/ritzau/