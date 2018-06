Toiletterne kom ikke

BYGHOLM: Efter planen skulle man fra fredag eftermiddag kunne komme på toilettet ved det populære kitesurf-spot på Bygholm, uden alle de forbipasserende på hovedvej 11 skulle kunne følge med i, om det er bimmelim eller bummelum. Sådan gik det ikke lige. De midlertidige toiletvogne ankommer først mandag. De mobile toiletter bliver sat op ved rastepladsen og vil kunne bruges af alle. Toiletvognene kommer fra Odde Materieludlejning.

Til august stiftes foreningen Bygholm Kitesurf, og her håber man på, at man til næste forår vil kunne etablere flere midlertidige lokaler med omklædning og klubhus ind til, at der bliver givet tilladelse - og ikke mindst fundet midler - til planerne om nybyggeri på den sydvendte rasteplads.

Kitesurfer Lukas Bunzendahl fra Frøstrup savner nogle ordentlige velfærdsfaciliteter på stedet.

- Det vil være en kæmpeluksus. Bare det ikke at skulle have våddragten af og på igen for at gå på toilettet på tanken bliver dejligt, sagde Lukas Bunzendahl.

De midlertidige toiletter vil stå der frem til oktober måned.