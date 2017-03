Festdag for talenter - priser til unge ledere

De norske toldmyndigheder opdagede første gang de børnelignende sexdukker i 2016. Og importen ser ud til at stige, lyder det.

Derfor er det vigtigt, at de bliver opdaget.

Kripos mener samtidig, at de mænd, der har bestilt dukkerne, sagtens kan have begået overgreb mod børn tidligere eller udgøre en trussel i fremtiden.

Det norske kriminalpoliti, Kripos, mener, at dukkerne strider mod straffelovens paragraf 311, der lyder:

Nogle har tidligere domme for seksuelle krænkelser, mens andre arbejder med børn til daglig. Flere har hidtil været uden for politiets søgelys.

OSLO: Det norske toldvæsen har de seneste måneder beslaglagt 21 sexdukker, der er fremstillet til at ligne børn. Det skriver NRK.

