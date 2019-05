Tom Kristensen om Niki Laudas død: Et ikon er gået bort

WIEN: Den tredobbelte verdensmester i Formel 1 Niki Lauda døde mandag efter længere tids skrantende helbred.

Den 70-årige østriger var til det sidste aktiv i motorsport, og det er et ikon, der er gået bort, fortæller den danske racerkører Tom Kristensen.

- Da jeg var ung, var han (Niki Lauda, red.) absolut en af de helte, man havde som racerkører. Der er ingen tvivl om, at han er den måske allermodigste.

- Hans comeback til Formel 1 efter nærdødsoplevelsen på Nürburgring, og hvor han efterfølgende vinder flere verdensmesterskaber, vidner om en meget, meget passioneret og fokuseret mand.

- Og han var samtidig en del af det hold, der dominerer Formel 1 i dag. Det er et ikon for motorsporten, der er gået bort, siger den nidobbelte vinder af 24-timers-løbet Le Mans.

Tom Kristensen nåede aldrig selv at køre ræs mod Niki Lauda, men nordjyden har blandt andet i kraft af sin rolle som steward til Formel 1-løb, der holder øje med, at kørerne overholder reglerne, haft at gøre med østrigeren.

- Fra Niki fik du altid et klart svar om, hvad han mente. Han var det, man kalder en racer med et stort hjerte.

- Og selvfølgelig det, at Lauda var aktiv i den periode, hvor motorsporten var allerfarligst i 70'erne og 80'erne, gjorde, at man lyttede til ham, siger Tom Kristensen.

Niki Lauda vandt tre verdensmesterskaber i motorsportens kongeklasse i 1975, 1977 og 1984 med henholdsvis Ferrari og McLaren.

Selv om han indstillede sin karriere som kører, var han siden aktiv i motorsport som rådgiver for blandt andre Ferrari.

De seneste år og frem til sin død mandag 20. maj var han en del af ledelsen af Mercedes' Formel 1-team, der de seneste år har domineret.

