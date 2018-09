Top 10: De toneangivende trends i e-handlen

E-HANDEL: På baggrund af rapporten Dansk E-handel 2018 fremhæver DIBS i en pressemeddelelse følgende markante udviklingstendenser i e-handlen:

1. Rejser er igen det mest populære køb online blandt danske forbrugere. 50 procent af danskernes samlede forbrug online går til kategorien rejser, hvilket svarer til 67 milliarder kroner. 25 procent af danskerne har indenfor de seneste 3 måneder bestilt flybilletter online, mens 24 procent har bestilt hotel, og 16 procent har købt tog- eller busbilletter. Ift. sidstnævnte er det især aldersgruppen 15-24 årige, der gør brug af muligheden for at købe online.

2. Forbrugerne er vilde med at købe varer på nettet. 46 milliarder kroner eller 35 procent af vores samlede onlineforbrug bliver brugt her, og det er især tøj fra både ind- og udland, der er populært. Faktisk har 54 procent af danskerne købt tøj online og 43 procent gennem udenlandske webshops. At slippe for en tur i supermarkedet er også en stigende trend; andelen af forbrugere, der køber madvarer online, er steget med hele 29 procent siden 2017.

3. I 2018 udgør tjenester 15 procent af danskernes samlede onlineforbrug med 20 milliarder kroner Særligt flere abonnementskoncepter ser dagens lys, og markedet er langt fra mættet. Blandt andet er parkeringsapps, telefonabonnementer og oplevelser som biografbilletter blevet populære at købe online, og det skyldes i høj grad, at det er blevet bekvemt og overskueligt at handle online.

4. Selvom betalingskort stadig står stærkt som det foretrukne betalingsmiddel for 69 procent af danskerne, så er betaling med mobilen i rivende udvikling. Faktisk er mobilbetaling blevet det foretrukne betalingsmiddel for 16 procent af danskerne mod 9 procent i 2017 - en stigning på hele 7 procentpoint. I mellemtiden er også Apple Pay kommet til, omend blot 1 procent af de adspurgte respondenter foretrækker denne betalingsmetode.

5. Danske mænd handler i højere grad end kvinder på nettet for at spare penge, hvorimod kvinderne oftere shopper via apps og ønsker at kunne bytte deres varer i en fysisk butik. Dog er det mændene, der i gennemsnit bruger mest online med 2.816 kr. pr. måned mod kvindernes 2.386 kr. pr. måned.

6. Gennemsnitsprofilen for onlineforbrugeren, der bruger flest penge på nettet, er en mand mellem 45-54 år, der bor i København. "Mr. Big Spender" bruger hele 12.290 kr. om måneden online - ofte på elektronik, streamingtjenester, rejser og skønhedsprodukter. Han shopper i høj grad på udenlandske webshops, og så handler han online for at spare tid.

7. Gennemsnitsprofilen for onlineforbrugeren, der foretager flest køb på nettet er en kvinde mellem 35-44 år, der bor i København. Vi kalder hende Ms. Shop-A-Lot, og hun bruger 6.240 kr. om måneden på onlinehandel - penge, der ofte bliver brugt på tøj og skønhedsprodukter. Hun shopper online mere end 25 gange i kvartalet, og det et tit fra udenlandske webshops. Men hun afbryder gerne købet, hvis den totale pris bliver for dyr pga. levering.

8. Der er stor forskel på, hvad unge og gamle værdsætter, når de handler på nettet. De 15-24 årige, som gennemsnitligt forbruger for 1.635 kr. pr. måned, vil gerne kunne handle fra mobilen og have lave leveringsomkostninger. De 66-74 årige, der gennemsnitligt forbruger for 2.172 kr. pr. måned, sætter derimod mere pris på sikkerhed.

9. Det skal være nemt og hurtigt. For mange forhindringer i købsprocessen eller uventede ekstrabeløb kan få danskerne til at afbryde en handel. Faktisk har 54 procent af danskerne afbrudt et køb, fordi den samlede pris inkl. levering blev for dyr, mens forhindringer som tekniske problemer, registrering af personoplysninger og bøvl med betalingsprocessen i høj grad også kan få forbrugerne til at afbryde deres køb.

10. Det er især lavere priser og større udvalg af produkter, der får de danske forbrugere til at handle på udenlandske webshops, som Amazon, Wish og Zalando, der er de tre mest populære i Danmark. Samtidig er det besværlig returnering og usikkerhed omkring told/moms, der afholder danskerne fra udenlandske webshops. Top 3 over mest populære lande at købe online fra er England, Kina og Tyskland - her er det vareudvalget og billigere priser, der spiller ind.