Top-republikaner: Trumps "lortelande"-udtalelser er uheldige

En top-republikaner kritiserer nu partifællen Donald Trump, som ifølge politikere og medier er kommet med nedsættende udtalelser om Haiti og flere afrikanske lande.

Det er "meget uheldigt", at den amerikanske præsident skal have kaldt afrikanske nationer og Haiti for "lortelande", mener formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan.

- Det første, der falder én ind, er "meget uheldigt og ikke særlig hjælpsomt", siger han ifølge flere medier heriblandt Reuters.

Bemærkningen er faldet under et besøg på University of Wisconsin-Milwaukee.

Her sagde Ryan desuden, at han selv har irske forfædre, som "virkelig blev set ned på". Og han understregede, at haitianere i hjembyen Janesville i Wisconsin er "fantastiske borgere", skriver AP.

Trumps udtalelse skal være faldet under forhandlinger med kongresmedlemmer om en integrationsreform, hvor unge immigranter risikerer udvisning. Mødet blev holdt i Det Hvide Hus, hvor flere demokrater og republikanere var til stede.

Da præsidenten hørte, at en reform også skulle omfatte haitianere, spurgte præsidenten ifølge Washington Post, hvorfor han skulle lade folk fra "shithole countries" - lortelande på dansk - komme ind i landet.

- Hvorfor skulle vi ønske folk fra Haiti her?

- Få dem ud, sagde han.

Da diskussionen lidt efter handlede om afrikanske lande, gentog han sin tidligere kommentar:

Hvorfor skulle han ønske "alle disse mennesker fra lortelande". Det fortæller flere af de tilstedeværende på mødet.

Det fortæller flere af de tilstedeværende på mødet. Blandt dem er den demokratisk senator Dick Durbin, der siger det i et interview med tv-stationen MSNBC.

Selv afviser Donald Trump at have brugt udtrykket.

Og siden har to republikanere, som var med under mødet, bakket præsidenten op. Det er senatorerne David Perdue og Tom Cotton, som kommer Trump til undsætning.

De "kan ikke erindre", at Trump talte om "lortelande" i Afrika, siger de i en fælles udtalelse ifølge nyhedsbureauet AP.

/ritzau/