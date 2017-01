KØBENHAVN: En 56-årig tidligere topleder i et rengøringsselskab har tirsdag i Retten i Lyngby fået to et halvt års ubetinget fængsel og en tillægsbøde på 11 millioner kroner i en sag om skattesnyd af særlig grov karakter.

Manden ankede dommen, oplyser specialanklager Martin Broms, Nordsjællands Politi.

Peer Michael Krogh er medlem af bestyrelsen og medejer af rengøringsselskabet Forenede Service. Han er blevet dømt for over en årrække at sælge store aktieposter til selskabet uden at opgive salgssummen til Skat.

Salgssummen skulle opgives til Skat, fordi der var tale om salg af aktier til det udstedende selskab.

I tre år beskyldes Krogh for at have snydt de offentlige kasser for 3,5, 4,4 og 2,9 millioner kroner. Tilsammen lige knap 11 millioner kroner.

Det har fået anklagemyndigheden til at tiltale ham for skattesvig af særlig grov karakter.

Anklager Martin Broms er tilfreds med dommen på to et halvt års fængsel, der følger anklagemyndighedens krav.

Peer Michael Krogh har under sagen nægtet sig skyldig, og han ankede straks dommen til Østre Landsret, fordi han vil frifindes.

/ritzau/