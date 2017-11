Brøndby slår FCK og hægter mestrene af i tabellen

FODBOLD: FC København havde ikke tabt en ligakamp på hjemmebane til Brøndby siden 2004, men den statistik blev der lavet om på søndag eftermiddag.

Brøndby vandt knebent med 1-0 og topper nu Superligaen med 33 point efter 15 kampe.

Det enlige mål blev sat ind af Brøndbys Christian Nørgaard foran 24.446 tilskuere, der skabte en god stemning i Parken.

FCK er i øjeblikket sat eftertrykkeligt af på en skuffende femteplads med 11 point op til Brøndby.

Derbyet var præget af mange fysisk hårde nærkampe, hvor især FCK-anfører William Kvist og Brøndbys Simon Tibbling gik lige til grænsen.

Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen tillod de hårde nærkampe indtil kort før pausen, hvor både Tibbling og FCK-backen Pierre Bengtsson fik advarsler.

Kampen bød ikke på sprudlende fodbold, og ingen af holdene kom frem til de store chancer.

Brøndby-angriberen Jan Kliment havde et nærgående hovedstød efter 11 minutter, men tjekken var generelt ikke skarp på sine afslutninger.

FCK-angriberen Pieros Sotiriou forsøgte sig med en delikat afslutning med hælen efter 25 minutter, men Brøndby-keeper Frederik Rønnow var vågen i den situation.

Cyprioten havde også et hårdt skud få minutter senere, men afslutningen gik over mål.

Det blev i stedet Brøndby, som bragte sig foran 1-0 få minutter før pausen ved Christian Nørgaard efter et frisparksindlæg fra Besar Halimi.

FCK-keeper Robin Olsen nåede ikke ud til indlægget, som havnede ved bageste stolpe, hvor Nørgaard headede bolden i nettet fra tæt hold.

FCK forsøgte at komme tilbage i kampen, men havde ikke de offensive våben til at åbne en stærk Brøndby-defensiv.

I begyndelsen af anden halvleg fik Andrija Pavlovic en chance, men serberen headede over mål.

Jan Kliment fik chancen for at lukke opgøret med ti minutter tilbage, men Robin Olsen stod i vejen og reddede forsøget.

Det endte med at blive en rodet forestilling med chancer i begge ender, men der blev ikke scoret yderligere.

Inden kampen var der i øvrigt ikke de sædvanlige tifoer. Fansene havde fået forbud mod at bruge en række fanartikler, herunder flagpinde.

Det skyldtes risikoen for, at genstandene kunne bruges som kasteskyts, som det tidligere er set ved kampe mellem de to lokalrivaler.

FCK-fansene mødte derfor frem med et klart budskab på et banner på den ene endetribune.

- Velkommen til det politidikterede derby, stod der skrevet på FCK-banneret.

Også Brøndby-fansene var sure over forbuddet.

- Alle påbud I udsteder, understreger jeres egen inkompetence, havde Brøndby-fansene skrevet på et banner på modsatte endetribune.

/ritzau/