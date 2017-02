BRØNDERSLEV: Det er topnavne, der kommer til konferencen "Vækst og Ledelse" onsdag 5. april på Nordjyllands Idrætshøjskole.

Oplægsholdere bliver blandt andre Mads Nipper fra Grundfos, Niels Duedahl, der er direktør for SE samt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Niels Duedahl vil fortæller om fusionen med Nyfors og Inger Støjberg beretter om at tage ansvar som leder og medarbejder.

- Der plejer at komme omkring 1000 deltagere til konferencen. I fjor var alle pladser optaget på seks dage, så det gælder om at tilmelde sig hurtigt, fortæller erhvervschef Marianne Gade fra Brønderslev. Der åbnes for tilmelding i dag.

Der bliver flere oplæg før selve konferencen.