KØBENHAVN: Når Danmarks til dato højest placerede europapolitiker, Henning Christophersen, begraves torsdag, bliver det en usædvanlig koncentration af magt, der samles i Holmens Kirke i København.

Blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Danmarks nuværende EU-kommissær, Margrethe Vestager, har planlagt at deltage.

Ligeledes ventes en stribe nuværende og tidligere toppolitikere at møde op for at sige et sidste farvel.

Henning Christophersen døde 31. januar, 77 år gammel. Han døde efter kort tids sygdom i Bruxelles, hvor han var i forretningsøjemed. Han var nemlig i gang til det sidste.

Blandt andet var han formand for Metroselskabet, der står for at bygge metro i København. Men de fleste husker ham nok fra hans tid som først Venstre-formand og minister og siden EF-kommissær.

Christophersen var dansk kommissær og vicepræsident for EF-Kommissionen i perioden 1985-1995. Det var under franske Jacques Delors’ formandskab.

Dermed er Christophersen den danske politiker, der har haft den mest magtfulde post i det europæiske samarbejde.

Han spillede blandt andet en stor rolle for tilblivelsen af det indre marked. Og også forarbejdet til den økonomiske og monetære union leverede han et betydeligt bidrag til.

Før han forlod den hjemlige scene til fordel for europæisk politik, var Henning Christophersen formand for Venstre. Han var finansminister under den konservative statsminister Poul Schlüter frem til udnævnelsen til kommissær.

Han var også udenrigsminister i den kortlivede SV-regering i slutningen af 1970’erne.

Efter den officielle begravelse i Holmens Kirke stedes Henning Christophersen til hvile under private former på Søllerød Kirkegård. Her skal han begraves ved siden af hustruen Jytte.

