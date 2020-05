Grønt lys til Mie Ø. og Bromer: Topsvømmere må hoppe i bassinet

KØBENHAVN:Svømmesporten har endnu ikke fået lov til at åbne op som før, men de danske topsvømmere kan nu begynde at træne igen.

Kulturministeriet, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark har således givet grønt lys, til at de i alt 41 Team Danmark-godkendte svømmere - landets bedste - kan hoppe i bassinet igen.

Det skriver Dansk Svømmeunion på sin hjemmeside.

Det indebærer blandt andre Mie Ø. Nielsen og Viktor Bromer fra Aalborg Svømmeklub.

- Selv om der er positive sundhedsmæssige takter at spore i samfundet, er der fortsat ikke politisk opbakning til en genåbning af svømmesporten på linje med andre sportsgrene, siger sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach på hjemmesiden.

- Derfor vækker det stor glæde, at der trods det er forståelse for, at Danmarks bedste svømmere igen skal have lov at svømmetræne.

Organiseringen af svømmernes træning vil nu gå i gang lokalt mellem klubber, kommuner og svømmehaller, så træningen afvikles på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, lyder det.

