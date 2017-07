Bum! Så blev granat sprængt

LØNSTRUP: Bum!

Onsdag ca. kl. 15.15 lød et kraftigt brag ved Rubjerg Knude Fyr, da en ammunitionsrydder fra Skive Kaserne sprængte en granat i luften.

Granaten blev fundet i sandet af en turist onsdag morgen.

- Blæsten havde fjernet sand omkring granaten, som blev opdaget af en turist ved 09-tiden onsdag, fortæller vagtchef Henrik Beck fra Nordjyllands Politi.

Det er lidt uklart, hvilken type granat, der drejede sig om - men nu er den sprængt væk, så man igen kan færdes sikkert ved det populære turistmål.

- Meldingen lød, at det var en nedfaldsbombe fra Anden Verdenskrig, siger Henrik Beck.

En af forsvarets ammunitionsryddere fra Skive Kaserne nåede frem til stedet onsdag eftermiddag og fik monteret en sprængladning på granaten, og kort efter kl. 15 lød et kraftigt brag, hvorefter røg steg op. Så var dét problem et løst - granaten var sprængt væk.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ammunitionsrydderne/EOD på Skive Kaserne. Men vurderingen ved Rubjerg Knude Fyr lød onsdag eftermiddag, at det - måske - kunne være en slags røggranat, som blev fundet i sandet. I hvert fald har den formentlig ligget under sandet i længere tid.

Tidligere lød et bud, at det kunne være en torpedo nedkastet fra et fly under Anden Verdenskrig. Men det er altså usikkert, om det faktisk var tilfældet.

Ammunitionsrydderen i aktion. Foto: Claus Søndberg

Se video med afspærringen ved Rubjerg Knude:

Torpedofund