AALBORG: Om det var valgkampen, der spillede ind skal være usagt, men fronterne blev trukket skarpt op, før rød blok i byrådet fik sit forslag om en undersøgelse af vilkårene for integrationen af tosprogede børn i daginstitutionerne.

Forslaget var et modtræk til et forslag fra DF, der kort fortalt handlede om en undersøgelse af konsekvenserne ved ,at der blev sat en grænse for antallet af to-sprogede børn, som ifølge partiet må forventes at have særlige sproglige udfordringer.

Kristoffer Hjort Storm begrundede forslaget med, at tosprogede børn kan forventes at have særlige sproglige udfordringer, hvilket kan skabe problemer for såvel ansatte som børnenes udvikling, idet han henviste til kendskab til faktiske forhold i en konkret institution.

Maksimalt 20 procent af børnene i en institution bør ifølge DF være tosprogede.

Støtte fra blå blok

I debatten påpegede han, at den ønskede undersøgelse handlede om, hvorvidt det kunne lade sig gøre.

DF’s forslag fik støtte fra resten af blå blok, men fandt klippegrund i den anden side af salen.

Mai-Britt Iversen (S), familie og beskæftigelsesrådmand forklarede forslaget fra S, SF, EL og R med, at det er vigtigt, at man ikke på forhånd siger, hvad det skal munde ud i.

- Vi bliver også nødt til at finde ud af, hvad der er konsekvenserne af løsningerne, sagde rådmanden, der erklærede sig stolt over, at der i Aalborg ikke har været samme store problemer som andre steder med integration, idet hun henviste til, at Aalborg har stor succes med at få (tosprogede, red.) børn i dagpleje og daginstitution modsat mange andre kommuner.

Daniel Nyboe-Andersen (R) roste indledningsvist DF i Aalborg for modsat på landsplan at finde integration af tosprogede for vigtig.

Idet han påpegede, at gruppen af tosprogede rummer mange nuancer, herunder oprindelse, betegnede han det som ganske godt, at der bliver lavet en ordentlig undersøgelse, inden vi laver om på folks hverdag og siger til folk, at de skal aflevere deres børn et andet sted.

Skolerådmand: Vi er bagud i fordelingen af tosprogede

Per Clausen (EL) indledte med at sige, at normeringer, der opdeler børn af bestemte kategorier, ikke vil ske med Enhedslistens vilje.

Han vedgik dog, at der er områder med særlige udfordringer, og at det derfor godt kan give mening med en analyse af integrationen. Fra V, K. og LA var der støtte til forslaget fra DF.

Skolerådmand Tina French Nielsen (V) fastslog dog indledningsvist, at bedste løsning var boligpolitik.

- Men vi må konstatere, at vi boligpolitisk er kommet bagud i fordelingen af de tosprogede. Vores by ikke er den samme det ene sted som det andet, sagde skolerådmanden, der med henvisning til en undersøgelse fra 2012 oplyste, at 50 procent af tosprogede børn, når de kommer i skole, har svært ved dansk, mens 80 procent af danske børn har styr på den sag.

- Lad os tale om det, og gøre noget ved det i stedet for at gemme os bag politisk korrekthed. Vi vil hellere se på, hvad der er godt for børnene og vil vi ikke udelukke de muligheder Kristoffer stiller op, sagde hun.

Rød bloks vedtagne analyse vil i øvrigt også rumme en afvejning af fordele og ulemper ved kvoter.