Total dominans af Fortuna igen

KOLDING: Cifrene fortæller ikke den endelige historie om kampen, da Fortuna Hjørring lørdag besejrede Kolding Q på udebane, og dermed overvandt dens sværeste hurdle i det tilbageværende program, inden den forventede DM-finale imod Brøndby.

Holdet sejrede med 2-0 på to mål sat ind i de sidste 20 minutter.

- Vi brænder to 100 procentschancer undervejs, de har et skud inden for rammen, og vi har 18 hjørnespark. Så vi sad totalt på det, men alligevel gør de svært for os, fordi de kæmper så godt. Så vi får først målene sent af to indskiftede spillere, siger træner Brian Sørensen.

- Det ser godt ud frem imod Brøndby-kampen. Vi spiller på et meget højt niveau, og især i torsdags mod Skovbakken spillede vi noget af det bedste, jeg har set i min tid her i klubben, siger han.