Totti efter farvel: Jeg har grædt hele dagen

ITALIEN: Afskeden på det olympiske stadion i Rom kunne næsten ikke være flottere og mere rørende, da klublegenden Francesco Totti søndag sagde endegyldigt farvel til den eneste klub, som han nogensinde har spillet for som professionel.

Roma vandt kampen med 3-2 over Genoa og sikrede sig dermed andenpladsen og en direkte plads til næste sæsons Champions League.

Kampen vil dog i højere grad blive husket for den afsked, som legenden Totti fik, efter at han blev hyldet af grædende og tiljublende fans.

Dagen var på forhånd døbt "Totti Day", og Romas ikoniske hjemmebane, Stadio Olimpico, var totalt udsolgt til afskeden.

- Øjeblikket er nu kommet. Jeg har grædt hele dagen. Dette er min eneste trøje, sagde en tydeligt berørt Totti til et fyldt stadion.

- Jeg tog denne beslutning med min kone og min familie. Jeg ønsker at blive 25 år mere. Tak Roma, tak til min familie, min mor, min far og min bror, sagde han.

Totti, der er fyldt 40 år, nåede at spille 25 år i Serie A og repræsentere Roma 786 gange, score 307 mål og vinde VM med Italien i 2006.

Han spillede en afgørende rolle, da Roma vandt mesterskabet i 2001 efter 18 år uden et mesterskab til klubben.

- Jeg får gåsehud, når jeg tænker tilbage på den dato, 17. juni 2001. Fra i morgen vil jeg begynde at være voksen, siger Totti.

- Jeg ville elske at skrive et digt eller en sang, men alt, jeg kan gøre, er at lade fødderne tale for sig selv.

Daniele De Rossi er den spiller, der har været Tottis nærmeste holdkammerat. De har spillet sammen siden 2001. Han hyldede sin ven efter kampen.

- Han vandt scudettoen (mesterskabet, red.). Han forenede en by, der var ved at falde sammen, som det mindste problem. Totti er nu en ven, som jeg ikke vil se hver dag, siger han.

