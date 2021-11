Tour-andenplads føles stadig surrealistisk for Vingegaard

CYKELSPORT:Cykelrytteren Jonas Vingegaard overraskede de fleste ved at slutte på podiets næstøverste trin i sommerens Tour de France.

Og den historiske præstation er endnu ikke gået helt op for thyboen selv, fortæller han i et interview med B.T.

- Hvis jeg havde tænkt tanken for to år siden, havde det virket helt urealistisk. Nogle gange virker det som en eller anden sindssyg drøm, man snart vågner fra. Det er det heldigvis ikke, men det er jo bare helt vanvittigt, synes jeg, siger han til avisen.

24-årige Vingegaard har i det hele taget haft en begivenhedsrig sæson.

Ud over at være nybagt far ved siden af cyklingen imponerede han allerede fra februar ved at vinde en etape i UAE Tour, og præstationen fulgte han op med to etapesejre samt en samlet sejr i det italienske løb Coppi e Bartali.

Udtagelsen til Tour de France var ikke engang en del af den oprindelige plan, men da hollænderen Tom Dumoulin valgte at tage en pause, blev Vingegaard udpeget som erstatning på Jumbo-Vismas hold.

Rytteren fra Glyngøre var tiltænkt en rolle som hjælper for Primoz Roglic, men styrt sendte sloveneren ud af spillet om Tour-sejren.

Vingegaard greb chancen som holdets nye klassementshåb og drillede indimellem Tadej Pogacar, som dog endte med at vinde Tour de France ganske suverænt.

Nu ville journalister fra alverdens lande tale med den klatrestærke dansker, og efter Touren tog han en pause fra opmærksomheden.

- Lige efter Touren blev det selvfølgelig lidt for meget. Så trak jeg mig lidt. Det var helt, helt sindssygt, hvordan det havde været, siger Jonas Vingegaard.

Vingegaard forlængede i sommer sin kontrakt med Jumbo-Visma. Hans aftale gælder nu til udgangen af 2024-sæsonen.

/ritzau/