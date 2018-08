Tour de France-vinder til Rebild - igen

REBILD: Søndag 2. september gennemføres anden udgave af Carlos Sastre Classic og Cykelstafetten Spar Nord.

Her får alle jyske cykelmotionister muligheden for at cykle en tur med den tidligere Tour de France-vinder Carlos Sastre - og se, om de kan følge med ham.

Efter debuten i september 2017 blev Cykelstafetten Spar Nord og Carlos Sastre Classic kåret til Årets Cykelevent 2017.

- At blive kåret til Årets Cykelevent efter debut-udgaven er det største skulderklap man kan forestille sig. Sammen med vores partnere gennemførte vi årets bedste og sikreste cykelevent og vi glæder os til at gentage succesen i år, siger arrangør Ole Egeblad.

Rebild-borgmester Leon Sebbelin deltog i eventen sidste og og cykler med igen i år.

- Det er stort for Rebild, at Tour de France-vinder Carlos Sastre kommer forbi igen i år, og det er lige så stort, at Cykelstafetten og Carlos Sastre Classic fik titlen som året Cykelevent 2017. Det vidner om høj kvalitet og stor sikkerhed omkring løbet. Jeg ser frem til at deltage igen og håber på rigtigt mange deltagere i denne event, hvor alle kan være med, udtaler Leon Sebbelin i en pressemeddelelse fra Rebild kommune.

