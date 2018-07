Tourdebutant igen hurtigst i spurt

FODBOLD: Fernando Gaviria (Quick-Step) vandt tirsdagens 4. etape i Tour de France efter en massespurt. Det er Gavirias anden etapesejr i colombianerens første Tour de France.

Han vandt foran Peter Sagan (Bora), der vandt 2. etape, og André Greipel (Lotto-Soudal).

Et daglangt udbrud blev hentet en kilometer før mål, og det gav frit spil for sprinterne, og der måtte et målfoto til, før Gaviria kunne knytte næverne og fejre sejren.

Jakob Fuglsang (Astana) kom i mål i samme tid som etapevinderen sammen med en lang række af de øvrige podiebejlere.

Danskeren ligger dermed stadig på 13.-pladsen 51 sekunder efter Greg Van Avermaet (BMC) i den gule førertrøje, ligesom der ikke er ændringer for de andre i top-20.

Søren Kragh Andersen (Sunweb) fører ligeledes stadig ungdomskonkurrencen, mens Peter Sagen stadig har den grønne pointtrøje.

4. etape blev fra start en tro kopi af 1. og 2. etape af løbet. Straks fra etapens frigivelse stak et udbrud afsted.

Denne gang i skikkelser af Guillaume Van Keirsbulck (Wanty), Jérôme Cousin (Direct Energie) samt Dimitri Claeys og Anthony Perez (Cofidis).

Særligt de to Cofidis-ryttere havde noget at rette op på, efter det franske hold sluttede sidst i mandagens holdtidskørsel. Og tv-tid fik de og følgesvendene masser af.

Allerede 6,5 kilometer inde på den 195 kilometer lange etape fra La Baule til Sarzeau i Bretagne havde de to minutters forspring ned til feltet, og små 30 kilometer senere var hullet vokset til 7 minutter og 40 sekunder. Det største for noget udbrud i årets Tour indtil videre.

Men derfra ventede man alligevel kun på, at feltet ville begynde at hale linen ind og gøre klar til den forventede massespurt.

Det skulle dog vise sig sværere end ventet.

Sprinterholdene var synlige i front, men med 20 kilometer til mål havde udbryderne stadig to minutters forspring.

Men med en kilometer til mål måtte de fire udbrydere se sig hentet, og slutspillet kunne begynde, og her trak Gaviria altså det længste strå.

/ritzau/