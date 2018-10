Bjergrig 2019-Tour dropper den franske vestkyst

CYKLING: Sidevindskørsel i det vestlige Frankrig har givet anledning til adskillige dramatiske etaper i de senere års udgaver af Tour de France, men det bliver der ikke noget af i 2019.

Torsdag præsenterede Tour-arrangøren, ASO, på et pressemøde ruten for næste års Tour de France, og her bliver borgerne i Vestfrankrig snydt for at få et glimt af verdens største cykelløb.

Rytterne starter i Belgien, fortsætter igennem det nordøstlige Frankrig og berømte Massif Central og sætter kursen mod sydvest.

Pau ved foden af Pyrenæerne bliver dog det mest vestlige, feltet når, inden det igen via det sydlige Frankrig går mod Alperne i øst til den sidste uges bjergstrabadser.

Og som vanligt afsluttes det hele med sprinteretape på Champs-Élysées i Paris.

Ruten indeholder syv bjergetaper, fem kuperede etaper, syv flade etaper, en holdtidskørsel og en enkeltstart.

Det har længe været kendt, at starten ville gå i Belgien for at fejre 50-året for legenden Eddy Merckx’ første optræden i den gule trøje, som han bar i 96 dage sammenlagt på sin vej til fem Tour-triumfer.

Samtidig markerer næste års Tour de France 100-året for indførelsen af den gule førertrøje i løbet.

Touren indledes med en almindelig etape efterfulgt af en holdtidskørsel i Belgien. 3. etape starter også i Belgien, men har mål i Frankrig, hvor feltet forbliver på resten af turen.

Ruten blevet præsenteret som "det højeste nogensinde", og med 30 bjerge, som skal forceres, og fem afslutninger på toppen af et bjerg er der godt med muligheder for klassementfolkene til at røre på sig.

- Det vil være umuligt at vinde Touren, hvis ikke man er en god klatrer, sagde løbsdirektør Christian Prudhomme, da han præsenterede ruten.

Folk med hang til ikoniske Tour-bjerge bliver heller ikke skuffet. Tourmalet, La Planche des Belles Filles, Col d’Izoard, Col du Galibier og Montee de Tignes er blandt stigningerne på menuen.

Den 106. udgave af Tour de France strækker sig over 3460 kilometer og indledes 6. juli.

/ritzau/