Toyota tilbagekalder hybridbiler efter fejl

BILER: Den japanske bilproducent Toyota har tilbagekaldt 2,4 millioner hybridbiler på grund af et problem i systemet, der kan føre til, at bilen langsomt stopper op.

Cirka 1000 af disse er solgt i Danmark, oplyser pressechefen Anders Tystrup fra Toyota Danmark.

- Det er en del biler på verdensplan, men i Danmark er det ikke specielt mange. Det er lige omkring 1000 af ældre biler af modellerne af Auris Hybrid, Prius og Prius Plus, siger han.

Berørte bilejere vil blive kontaktet af Motorstyrelsen, siger Anders Tystrup. Han fortæller, at bilerne skal forbi et værksted og have opdateret deres software:

- Hvis der kommer en fejl i hybridsystemet, så skal bilen slå over i en "fejlsikret tilstand". Men i de omfattede biler er der en risiko for, at bilen lukker ned i stedet, så den langsomt standses, siger han.

Spørgsmål: Kan det være farligt, hvis man kører rundt i bilen, inden man er blevet kontaktet?

- Nej. Det er ikke sådan, at bilen pludselig stopper. Hybridbiler er nogle af de biler på vejene, som har færrest fejl, så det kan kun ske i et yderst sjældent tilfælde.

- Hvis det skulle ske, kan bilen i værste tilfælde langsomt blive bragt til standsning. Udfordring er så, at man så ikke selv kan køre den til et værksted. Det vil vi gerne undgå, siger Anders Tystrup.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters gælder den globale tilbagekaldelse hybridbiler solgt i perioden oktober 2008 til november 2014.

Toyota slår i en pressemeddelelse fast, at det kun er i "sjældne tilfælde", at fejlen sker.

Producenten er ikke vidende om nogen sammenstød på grund af fejlen.

/ritzau/