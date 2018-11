Træner debuterede med nederlag

HÅNDBOLD: Kent Ballegaard havde to succesrige år som træner for Hadstens håndboldkvinder i 1. division.

Lørdag var han tilbage på sin gamle hjemmebane som nybagt cheftræner for Vendsyssel Håndbold.

Og det blev ikke den gode oplevelse, træneren utvivlsomt havde sat næsen op efter.

Hadsten vandt således kampen 25-22.

Vendsyssel var i teten det meste af første halvleg og førte med et par mål. Men Hadsten kom tilbage, og ved pausen var stillingen 12-12.

Nordjyderne kom skidt ud til anden halvleg og var med godt et kvarter tilbage af kampen bagud med 15-20. Dét forspring var for stort at indhente i en slutfase, hvor Vendsyssel aldrig kom nærmere end to mål.

Resultatet betyder, at Vendsyssel Håndbold ligger midt i rækken med seks point for seks kampe.