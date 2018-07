Trængsel til afskedskoncert

NYKØBING: Kirketorvet var fyldt op, allerede længe inden Big Fat Snake gik på scenen. Der var alle de, der kommer til hver onsdagskoncert, og dertil også de fans, der kom specielt for at høre det populære rockband, der i disse måneder er rundt i landet på deres allersidste turné, før musikerne går hver til sit.

Da bandet punktligt klokken 17 slog de første rytmer an, bredte smilene sig blandt tilhørerne, som fik, hvad de kom efter: Masser af bandets egne, kendte numre iblandet lidt Elvis, som også var særdeles populært.

Ikke mindst i andet sæt, som blev spillet fra klokken 19, levede tilhørerne med i numre som "No Peace" og "Fight for your love". Koncerten sluttede meget passende med nummeret "Bonsoir Madame" - afskedsturnéen har titlen "Au Revoir Madame", men tilhørerne ville dog ikke slippe Blichfeldt og kompagni. Der blev råbt på ekstranummer, og det kom der i form af "Run Run Run".

Næste onsdag kan man høre Johnny Reimar og John Mogensen Jam.