Trængt May tager på sommervisit hos Macron

Den britiske premierminister, Theresa May, besøger fredag Emmanuel Macron i den franske præsidents feriebolig i det sydlige Frankrig.

Det oplyser Macrons kontor, skriver nyhedsbureauet AFP.

May har lynende travlt med at sikre sig en aftale med EU, inden døren smækker i for briterne, og brexit efter planen er en realitet 29. marts næste år.

De to ledere skal have et arbejdsmøde og en privat middag sammen i den franske præsidents officielle sommerbolig på halvøen Bregancon.

Der er ikke udsendt nogen dagsorden for deres møde. Men den britiske udtræden af EU vil formentlig være det altdominerende emne.

May og hendes regering vil fortsat gerne være en del af EU's indre marked og toldunionen. Men hendes konservative regering vil ikke underkaste sig afgørelser fra EU-Domstolen eller tillade fri bevægelighed mellem landene.

EU's brexitforhandler, Michel Barnier, siger, at man ikke selv kan vælge, hvilke dele i EU man vil være med i.

Derfor har briterne lige nu kurs mod en såkaldt hård brexit, hvor Storbritannien står helt uden aftaler med EU 29. marts næste år. Derfor vil briterne være nødt til at falde tilbage på verdenshandlens regler under WTO.

I værste fald kan det betyde, at intet fly fra Storbritannien kan lande i Europa fra slutningen af marts, fordi der ikke findes WTO-regler for flytrafikken. Der findes kun EU-regler.

Når luftfartsselskabet Ryanair tager imod ordrer i Storbritannien på flybilletter til Europa, så gør selskabet ifølge BBC allerede nu opmærksom på, at flyafgange fra 29. marts bliver aflyst, hvis ikke der er opnået en aftale med EU.

/ritzau/