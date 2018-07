Træning for 40 nationer og alle aldre

HJØRRING: Lyden af hoppende bordtennisbolde genlyder på Halvorsminde Efterskole i disse uger.

Bordtennisklubben B75 fra Hirtshals har også i år fået bordtennisentusiaster i alle aldre til at søge mod Danmarks nordligste internationale træningslejr.

Deltagerne er på alle træningsniveauer - inklusive de bedste. Og i alle aldre fra 40 forskellige nationer - 128 deltagere i alt.

Blandt dem er to aldersmæssige modpoler: Lisa Zhao er fem-et-halvt år, født i Frankrig, datter af en tidligere kinesisk landsholdsspiller, som nu har sin egen virksomhed i Frankrig.

Hendes fars onkel er træner i B75 og anbefalede opholdet. Lisa Zhao har sin bedstemor Yang Yimei med som støtte.

Kun fem-et-halvt år, men allerede i stand til at underskrue og lave topspin. Lisa Zhao har det ikke fra fremmede. Hendes far spillede på det kinesiske landshold, og hendes fars onkel er træner i B75.

78 årige John Volz, som deltager sammen med sin kone, Julie Grove (65), er fra øen Whidbey tæt på Seattle i staten Washington i USA.

Han er pensioneret professor fra en tandlægehøjskole. Julie Grove arbejder som tandlæge.

B75’s træningslejr garanterer, at træningen indrettes efter deltagernes kunnen.

- Jeg var lidt bange for, om det var noget for mig i min alder. Jeg vidste ikke, om jeg kunne følge med, men den måde, de deler folk op i grupper, som passer til hinanden, er virkelig god, siger John Volz.

Han kone Julie tog initiativet til den lange rejse.

Julie Grove fandt på nettet B75’ træningslejr og faldt for hele konceptet.

- Efter megen research, blandt andet på bordtennisblogs, syntes denne lejr at være den bedste. Det er hele filosofien bag. Det handler ikke kun om bordtennis og gode trænere, men også om mental træning og ernæringsrigtig kost, siger Julie Grove.

John Volz (78) fra USA er meget glad for B75’s træningslejr.

Begge spiller bordtennis på motionsplan.

Lisa Zhao er yngste deltager, men hun har spillet i flere år og kender allerede til at underskrue og lave topspin.

Hendes bedstemor fulgte også Lisas far til træning.

- Træningen lærer en at blive selvstændig, og den træner ens hjerne, siger bedstemor Yang Yimei, som håber, at barnebarnet, som sin far, ender på det kinesiske landshold.

Foto: Peter Broen

Svenske Michaela Karlsson er træner for Lisa Zhao denne dag.

- Hun kender alle slag, og det er som om, hun kan blive ved i det uendelige. Hun er det eneste barn, så alle tager sig af hende. Det fungerer godt, siger Michaela Karlsson.

Lisa Zhao træner ivrigt, så de kommer hurtigt gennem en stor dynge bolde. Hun og Michaela Karlsson må rundt og samle bordtennisbolde op med et net, der ligner et rundt fiskenet med håndtag.

Træningslejren foregår ikke alene i den lille hal, hvor John Volz, Julie Grove og Lisa Zhao spiller. Halvorsmindes store hal er også fyldt med bordtennisspillere, ligesom Bagterphallen og hallen i Hirtshals er i brug.

Foto: Peter Broen

Lejrchef og idemand, Lars Rokkjær, har til årets lejr anvendt et nyt tiltag.

Alle deltagere får en såkaldt visual roadmap over status og udviklingsmuligheder.

- Deltagerne er klart glade for et visuelt udtryk for deres træning. Det giver dem bedre muligheder i deres videre træningsforløb, når de er kommet hjem, siger Lars Rokkjær.

Foto: Peter Broen