Herning afgjorde således kampen på mål af Petri Lammassaari og Daniel Nielsen - det sidste af målene faldt i power play - og gæsterne havde ikke kræfterne til at komme tilbage.

I tredje periode blev det synligt, at Aalborg Pirates er presset på resurserne og kun akkurat har spillere nok til tre kæder.

I fortsættelsen satte piraterne ind med fysisk spil og røg ind i et par udvisninger. Det udnyttede Herning til at udligne ved Lasse S. Lassen i power play.

I anden periode meldte gæsterne sig så for alvor ind i kampen.

Herning var ikke meget bedre, men formåede at omsætte en af holdets få chancer til en føringstræffer. Patrick Madsen var målscoreren efter godt tre minutter.

Ingen af de to hold viste den helt store angrebsiver i en taktisk præget første periode, hvor piraterne kun fik sendt sølle fire skud afsted mod hjemmeholdets mål.

Efter to gode perioder måtte Aalborg Pirates strække våben i Herning

