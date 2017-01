MORS: Første skridt mod en bedre trafikal forbindelse fra Mors og Thy og ned i landet blev tirsdag taget i Folketinget.

Her førstebehandlede politikerne et lovforslag om en omfartsvej ved Haderup, og der tegnede sig et flertal bag loven, oplyser Torsten Schack Pedersen (V), MF og valgt i Thistedkredsen.

- Det glæder mig utroligt meget, at der sker en udbygning af rute A34 mellem Herning og Skive. Det er et godt første skridt til en nødvendig opgradering af strækning A34/A26 fra Herning over Mors til Hanstholm, siger Torsten Schack Pedersen.

Planen er, at omfartsvejen anlægges som en såkaldt 2+1-motortrafikvej med en hastighedsgrænse på 100 km/t. Og den vil umiddelbart komme både Mors og Thy til gode, mener Torsten Schack Pedersen.

- En velfungerende infrastruktur er central for udviklingen i Nordvestjylland. Det blev også understreget på Morsø Erhvervsråds generalforsamling mandag aften. Opgaven er fremadrettet, at der sikres flere penge til nødvendige investeringer i infrastruktur. For med tirsdagens positive opbakning til omfartsvejen omkring Haderup er der taget et første skridt, men der er fortsat markant behov for at udbygge strækning, lyder det fra Venstre-politikeren.