CANADA: Flere end hver 10. demente bor inden for 50 meter fra en større trafikvej, og deres sygdom kan skyldes støj og ikke mindst os fra den nærliggende trafik, vurderer forskere i et nyt canadisk studie af to millioner mennesker, skriver metroxpress.

Studiets resultater kommer ikke bag på Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen:

- Vi ved, at demens kan hænge sammen med hjerte-kar-sygdomme, og vi ved også fra andre studier, at netop trafikos øger risikoen for blandt andet hjerte-kar-sygdomme, så dette nye, store og meget veldokumenterede demensstudie er meget interessant i forhold til, hvordan vi undgår, at mennesker bliver demente, siger han.

Forening: Politikere bør gribe ind

Ifølge forskerne betyder den stigende urbanisering og dermed menneskers øgede udsættelse for tung trafik nær deres hjem et muligt stort samfundsproblem:

- Selv en beskeden effekt fra nær trafik kan udgøre en stor samfundsmæssig sundhedsbyrde, siger en af forskerne bag rapporten, læge i den canadiske sundhedsstyrel-

se Hong Chen, som dog påpeger, at der er behov for mere forskning for endegyldigt at bevise sammenhængen. I Alzheimerforeningen mener man da heller ikke, at studiet giver grund til masseflugt fra byerne. Men viden er nu stor nok til, at politikerne bør gribe ind og gøre byerne renere, advarer foreningens direktør.