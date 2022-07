20-årig kvinde død efter voldsom ulykke - sad fast i bil under vand

Opdateret lørdag klokken 06.02 med nye oplysninger fra Nordjyllands Politi

BRØNDERSLEV:En 20-årig kvinde er afgået ved døden, efter at en bil, hun var passager i, fredag kort før kl. 18 forulykkede på Luneborgvej syd for Brønderslev.

Bilen, som blev ført af en jævnaldrende veninde, fik kort før krydset ved Vildmosevej det ene hjulpar ud i rabatten. Bilen ramte derefter et autoværn, fløj op i luften og landede på taget i den nærliggende Lindholm Å.

Her lykkedes det føreren af bilen at komme ud af bilen ved egen hjælp, mens hendes 20-årige veninde sad fast under vandet og først kom ud, da tililende vidner fik trukket hende ud.

- De påbegyndte hjertelungeredning, som siden blev overtaget af redningsmandskab. Hun blev i kritisk tilstand overført til traumecentret på Aalborg Universitetshospital, oplyser Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Lørdag morgen oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, at Nordjyllands Politi klokken 00.50 nattne til lørdag blev orienteret om, at den 20-årige kvinde var afgået ved døden som følge af de kvæstelser hun pådrog sig ved den voldsomme ulykke.

De pårørende er underrettet.

Ulykken skete blot få timer efter, at en 20-årig mand få kilometer derfra blev alvorligt kvæstet ved et frontalt sammenstød fredag kort efter kl. 15.