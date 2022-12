Bil endte i hus: - Kun et spørgsmål om tid, før det ender helt galt

RØRBÆK:Aage Petersen på 70 fra Rørbæk nord for Hobro blev onsdag morgen vækket på en måde, som han under ingen omstændigheder har lyst til at prøve igen.

Han hørte et brag, som straks fik ham ud af sengen og hurtigt i tøjet. Både i stuen og ud ad vinduet kunne ham se, hvad der var sket.

For på hjørnet af det hus, han lejer, holdt en Skoda stationcar med snuden i muren.

- Der er sket en del skade på huset. Indervæggen er revnet og udvendigt er mursten simpelthen slået af, der hvor bilen holder, fortæller Aage Petersen.

Ingen personer kom til skade ved uheldet.

Kvinde bremsede, men endte i hus

De implicerede parter har ikke meldt uheldet til politiet, men Aage Petersen snakkede med de to andre parter i sagen.

Hans vurdering er, at uheldet skete, da en kvinde kom kørende i sydlig retning på Nørregade samtidig med, at en lastbil drejede ud i T-krydset ved Nørregade fra Grynderupvej.

Herfra bremsede kvinden i personbilen, men fordi der var glat af sne og sjap, endte hendes bil med snuden ind i Aage Petersens hus.

Færdselsuheld i Rørbæk

Kan ende helt galt

Det er anden gang i denne vinter, at en bil ved et uheld er kørt ind på hans grund. Første gang var en bil på vej ind i haven på den anden side af huset.

Også Aage Petersens nabo har haft ”besøg”. Her kunne en bil ikke bremse og endte derfor med at køre ind i naboens parkerede bil, der blev skubbet ind i garagen. Dermed fik naboens bil både skader i front- og bagparti, og det endte med, at naboen fik en helt ny bil.

Aage Petersen frygter, at det ikke er sidste gang, uheld er sket der, og han frygter endnu mere, at det kan ende helt galt.

- Det er jo på den her strækning, at byens skolebørn går hen til skolebussen. Når sneen er faldet sent på natten og i morgentimerne, og når det samtidig er mørkt, kan det blive farligt, siger Aage Petersen-

Ifølge ham har de tre biler, der har været uheld med, haft én ting tilfælles: De har haft sommerdæk på.

Det kan dog hverken be- eller afkræftes af politiet.