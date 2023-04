Bilister forudser kaos i Skagen til sommer - måtte vente i over to timer

SKAGEN:- Det går helt galt i Skagen, når turisterne om et par måneder vælter ind med deres elbiler og finder ud af, at der ikke er en eneste lynlader.

Det forudser Jørn Grønkjær, der er elbilentusiast og var turist i Skagen i påsken.

- Som mangeårig elbilist var det noget af en oplevelse at skulle vente over to timer for at få en plads ved en af de to ladere ved Havnepladsen i Skagen ... og det var vel at bemærke de langsomme 11 og 22 kW-ladere, hvor det tager mange timer at lade sin bil. Det blev til mange snakke om ventetid med de andre elbilister, der også holdt i kø, siger han.

Jørn Grønkjær tror, at en del turister vil fravælge Skagen netop på grund af, at der ikke er lynladere, som kan oplade en elbil på ganske kort tid.

Mange små ladestationer

Når man søger på diverse hjemmesider og apps, viser en sammentælling, at der lige nu er 25 ladere til elbilisterne i og omkring Skagen - og at de ganske rigtigt yder enten 11 eller 22 kW. De nærmeste lynladere findes i Ålbæk. Og umiddelbart er der ingen lynladere på vej til Skagen.

- Det er noget, vi har stor fokus på, og vi er i fuld gang med at finde ud af løsninger ved offentlige bygninger - men ikke lynladere. Desuden er vi generelt i gang med at kigge på behovet, siger Lise Mathiasen fra Teknik og Miljø i Frederikshavn Kommune.

Typisk kræver en lynladestation en byggetilladelse, fordi de stiller store krav til elinstallationerne, og Lise Mathiasen fortæller, at Frederikshavn Kommune ikke har modtaget ansøgninger til sådanne. Endnu.

- Vi ved, at behovet er der, men vi skal have private aktører på banen, og det er der ikke i øjeblikket - vi kan give tilladelserne, men det er ikke os, der opsætter lynladere, siger hun.

Butikkerne er klar, men ...

Hvis man spørger i Skagens butiks- og restaurationsliv, er man helt klar til flere ladere, også de lynhurtige ... men initiativet vil ikke komme derfra.

- Vi har i forvejen et stort parkeringsproblem, og endnu flere ladere til biler vil ikke gøre det mindre, siger næstformand i Skagen Handelsstandsforening Peter Knudsen, der ejer Restaurant McKnudsens.

Han er desuden lidt tvivlende overfor det kaos, som Jørn Grønkjær forudser, men erkender, at der kommer stadig flere elbiler.

- Vi vil da gerne hjælpe, men jeg ser det ikke som handelsstandsforeningens opgave, siger han.

Det samme siger købmand Thomas Hjørnet fra Menu i Skagen.

- Det ville da være fint med et par lynladere udenfor butikken, men jeg har hverken tid eller økonomi til at sætte gang i noget. Det må andre sætte i gang, slår han fast.

Og dermed er der en vis sandsynlighed for, at Jørn Grønkjær får ret i sine antagelser om lange køer ved de langsomme ladere rundt omkring i Skagen. I hvert fald i sommeren 2023.