Bilister ignorerer reglerne: Flere hundrede får færdselsbøder samme sted

AALBORG:Der er sket mange trafikale ændringer i Aalborg de seneste år, men nogle steder har bilisterne tilsyneladende sværere ved at omstille sig end andre.

Et af de steder, der har fået en del opmærksomhed fra politiet, er Vingårdsgade og Brandstrupsgade. For hvor det i mange år både har været tilladt at køre gennem Vingårdsgade og køre ind og ud af Brandstrupsgade ved Boulevarden, er begge dele nu forbudt.

I Brandstrupsgade trådte de nye regler i kraft 1. juli 2021, og godt to måneder senere kunne Nordjyske fortælle, at en lang række bilister allerede havde fået bøder på strækningen.

Men det har tilsyneladende ikke været nok, at politiet fandt bødeblokken frem, da reglerne var nye. Bilister bryder stadig reglerne i så stor stil i Vingårdsgade og Brandstrupsgade, at politiet alene i 2022 har uddelt flere hundrede bøder til bilister, der ikke har fulgt skiltenes anvisninger.

Når man kører mod øst i Vingårdsgade er der skilte på begge sider af vejen, der fortæller bilisterne, de ikke må køre lige ud. Foto: Martél Andersen

Aktioner på stedet

Fordelt på både Brandstrupsgade og Vingårdsgade har politiet siden 1. januar 2022 uddelt 393 bøder – alene til bilister, der ikke fulgte skiltenes anvisninger. Det fortæller leder af operativ færdsel hos Nordjyllands Politi, Jess Falberg Nielsen.

- Det er mange sager på et sted, det er der slet ingen tvivl om. Men det er på baggrund af nogle henvendelser, vi har fået dernede fra, om at folk har svært ved at respektere det, forklarer han.

Ifølge politikommissæren er det netop borgerhenvendelserne, der har gjort, at politiet har kørt nogle aktioner på strækningen. Det er også derfor, antallet af bøder er så højt.

- Vi har været nede med nogle folk for at se, om det er et reelt problem, og så har vi simpelthen taget bødeblokken frem. For vi ved efterhånden godt, at en ting er en løftet pegefinger, noget andet er, at når først bødeblokken kommer frem, plejer det også at hjælpe på, at bilisterne så overholder de færdselstavler, de skal.

Jess Falberg Nielsen tror, det er gamle vaner hos bilisterne, der gør, at de ikke overholder reglerne.

- Det, kombineret med at der er meget vejarbejde og mange omkørsler. Det er svært at finde rundt i Aalborg, specielt hvis du kommer udefra, og specielt i det kryds, der giver adgang til borgerservice og andet, og så er det svært at finde derind, medmindre man tager den vej, man kender fra Brandstrupsgade og Vingårdsgade. Jeg kunne forestille mig, det er en del af forklaringen.

- Vi får nogle henvendelser borgere, der siger, de har oplevet nogle farlige situationer, hvor folk kører over krydset Vingårdsgade og Brandstrupsgade, fortæller Jess Falberg Nielsen. Arkivfoto: Henrik Louis

Skiltning tilstrækkelig

Til gengæld er det i hvert fald ikke skiltene, der er skyld i, at knap 400 bilister må betale en bøde på 1500 kroner, fastslår politikommissæren.

- Skiltningen er som sådan god nok. Den har vi selvfølgelig også været nede og kigge på, siger Jess Falberg Nielsen og fortæller, at politiet både har underrettet deres trafiksektion og kommunen om de mange borgerhenvendelser.

- Skiltningen er helt tydelig, der er ikke noget at være i tvivl om, og man kan næsten ikke overse den. Der er ikke nogen undskyldning for at køre den vej, og der er også fin plads til at vende. Så der er ikke noget at komme efter.