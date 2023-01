Blæsevejr væltede træ ned over skinner: Tog ramt

STRUER:Arrivas tog på strækningen mellem Thisted og Struer er onsdag morgen blevet ramt af en lavthængende gren fra et væltet træ.

Det oplyser Arrivas presseafdeling til Nordjyske.

Toget kørte nordpå efter at have passeret Oddesundbroen, da dele af et træ, der formentlig er væltet i forbindelse med nattens blæsevejr, ragede ind over skinnerne.

Togets forende blev ramt af dele af træet, og det forårsagede en mindre evne i forruden. Det gik dog ikke værre end, at toget kunne fortsætte til Thisted og køre retur til Struer, hvor det ved egen kraft kunne køre på værksted.

Ingen personer er kommet noget til ved episoden, og Arriva forventer ikke, at uheldet får betydning for togdriften på strækningen.