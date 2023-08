Central trafikåre åbner snart igen: Men nye gener venter

AALBORG:Der er dagligt mange tusinde nordjyder, der pendler over Limfjordsbroen.

Men den seneste tid har den tur ikke været så ligetil. Broen er nemlig i gang med at blive renoveret for millioner.

På grund af vejarbejdet har et bilspor i nordgående retning været spærret på midten af broen, og hele den nordgående gå- og cykelsti på Limfjordsbroen har været lukket.

Der er arbejde i gang på Limfjordsbroen, men nu er der nyt om, hvornår det er færdigt. Foto: Bente Poder

Det har betydet, at cyklister og gående har måttet "dele" den vestlige eller sydgående side.

Nu er der nyt om vejarbejdet.

Dårligt vejr kan skyde åbning

Ifølge brofoged på Limfjordsbroen Lars Andreasen er man nemlig meget tæt på at kunne åbne broen helt for trafik igen.

- Det er mening, at østsiden, som vi er i gang med nu, skulle være færdig i den her uge. Hvis ellers vejret vil arte sig, siger brofoged Lars Andreasen.

Det regnfulde augustvejr kan nemlig risikere at forsinke åbningen.

- Det, vi mangler at lave, er belægningen, og der må der simpelthen ikke regne, for at vi kan lave det. Alt andet er ved at være klar, fortæller brofogeden.

Desuden har arbejdet ligget stille, når der har været udvalgte større arrangementer i Aalborg.

Den 90-årige opfriskes

En af de ting, der i 2023 skal moderniseres på den 90 år gamle bro, er selve åbnefunktionen.

I dag har man store elmotorer og store tandhjul, der drejer rundt for at løfte broens 750 ton tunge midterste del, så der kan sejle skibe igennem.

Når renoveringsarbejdet er færdigt, vil det være hydraulikstempler, der skal gøre det samme arbejde.

Men det er altså ikke sådan, at når broen åbner i omegnen af 14. august, er arbejdet på broen færdigt.

Når ét spor åbnes ...

Man siger jo, at når én dør lukkes, åbner en anden.

Når det handler om vejarbejde i Aalborg, kunne man omvendt sige, at når én vej åbnes, lukkes en anden.

Det gælder i hvert fald i dette tilfælde. Når entreprenøren er færdig med østsiden, går man nemlig kort tid efter i gang med vestsiden.

Så hvis du havde glædet dig til, at du kunne cykle i begge sider af vejen, eller at du kunne bruge begge spor på vejen over broen, må du vente lidt endnu.

Allerede 28. august går arbejdet med østsiden i gang, og det er lige nu planlagt til at skulle vare indtil 4. oktober. I hele den periode vil der være afspærret på samme måde som nu - blot i den modsatte side.