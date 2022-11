Dyr benzin og el får os til at køre langsommere

NORDJYLLAND:Siden marts har danskerne taget toppet af farten på motorvejene.

Den tendens omtalte Nordjyske tilbage i juni, og den var ikke kortvarig.

Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at der i oktober blev kørt med en gennemsnitshastighed på 118,2 km/t på motorveje, hvor det er tilladt at køre op til 130 km/t. Det er langsommere end oktober 2021 (120,2 km/t) og oktober 2020 (121,1 km/t).

Sådan har det nu været siden marts i år. Altså at danskerne har sænket farten med to-tre km/t på motorvejene. Det viser tal fra Vejdirektoratet, der henter sine data fra målestationer langs statsvejnettet. Og forklaringen? Der er penge at spare.

- Hvis du kører på motorvejen og sætter farten ned med 10 km/t, så er en god tommelfingerregel, at du skærer omkring 10 procent af dit brændstofforbrug. Det gælder, uanset om du kører på benzin eller strøm, og her midt i en energikrise er det altså ikke håndører, du sparer, hvis du er fremsynet og laver regnestykket for hele året. Det har mange danskere fundet ud af, og derfor ser vi nu, at der bliver kørt langsommere på motorvejene, end vi har set i rigtig mange år, siger projektleder Niels Moltved fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Det er altså ikke kun varme- og elforbruget derhjemme, folk har fokus på. Det gælder også, når der trædes på speederen, og ikke kun i benzin- og dieselbiler:

- Det er stadig benzinbiler, der har størst gevinst af at sænke hastigheden, men elpriserne er også steget, og det har altså stor betydning for rækkevidden i en elbil, om man kører 130 eller 110 km/t på motorvejen. De fleste elbilister har sikkert lagt mærke til, at de kan køre længere med et jævnt og stabilt tempo, eller at de bliver foreslået at køre af motorvejen, hvis de indstiller GPS’en til at vælge den billigste rutee, siger Niels Moltved.

En sidegevinst er, at biler forurener lidt mindre, og at der sker færre alvorlige ulykker, når toppen tages af farten.