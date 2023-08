Efter koranafbrændinger: Mere kontrol flere steder i Nordjylland

NORDJYLLAND:Den seneste tids koranfbrændinger betyder, at det danske politi nu skærper indsatsen ved de danske grænser. Det får konsekvenser i Nordjylland.

Nordjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at der derfor vil være øget tilsyn med uniformerede patruljer ved de nordjyske grænseovergange i Hirtshals, Frederikshavn og i Aalborg Lufthavn.

- Det er Nordjyllands Politis opfattelse, at borgere og rejsende i det nordjyske kun vil kunne opleve ganske få gener ved denne midlertidige skærpelse af indsatsen ved de indre danske grænser, men man vil dog, periodevis, kunne opleve lidt ekstra politifolk ved grænseovergangene. Politikredsen beder om borgernes forståelse, hvis der, mod forventning, skulle opstå mindre forsinkelser i forbindelse med, at vi udfører vores arbejde, siger fg. politiinspektør ved Nordjyllands Politi, Henrik Skals.

Det øgede tilsyn vil betyde en udvidelse af de nuværende kontrolforpligtelser, ligesom der vil blive sat yderligere fokus på stikprøvekontroller.

Koranafbrændinger

Torsdag aften meldte Justitsministeriet ud, at der efter den seneste tids koranafbrændinger midlertidigt vil blive sat ind på at skærpe grænsekontrol.

Det sker efter anbefalinger fra PET.

- På baggrund af den løbende udvikling i trusselsbilledet har myndighederne i dag vurderet, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at styrke fokus på, hvem der rejser ind i Danmark for at imødegå de konkrete og aktuelle trusler, som Danmark står overfor, skriver Justitsministeriet.