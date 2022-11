Efter lang kamp om p-bøde: Nu er Cecilies sag afgjort

AALBORG:Har du fået en p-bøde i forbindelse med en akut situation, som for eksempel en fødsel, kan du få bøden annulleret. Men bare fordi man kan, er det ikke ensbetydende med, det er nemt.

Det kan Cecilie Christensen skrive under på. I september fik hun en p-bøde for at holde for lang tid uden for Sygehus Nord, fordi hun var ved sin fødende veninde.

Men efter halvanden måneds kamp er det nu lykkedes. Parkeringsbøden på de 510 kroner er annulleret.

- Det er så rart, fortæller en lettet Cecilie Christensen.

Pladserne foran sygehuset er tidsbegrænsede, men Cecilie Christensen troede, efter at have rådført sig hos personalet, at man kunne parkere længere med korrekt registrering. Det var dog ikke tilfældet. Arkivfoto: Martél Andersen

Kamp for dokumentation

Egentlig havde Cecilie parkeret i god tro, spurgt om hjælp og registreret sin parkering på sygehusets tablets. Det skulle dog vise sig, pladsen ikke hang sammen med systemet, og derfor fik hun en bøde fra Parkeringskontrol Nord, kommunens p-selskab, fordi bilen havde holdt på pladsen i længere end en time.

Efter at have fået dokumentation på venindens indlæggelse, troede Cecilie egentlig at sagen var lige til. Men den dokumentation var ikke nok. Parkeringskontrol Nord forlangte at få dokumentation for det konkrete fødselstidspunkt.

Frode Nielsen, centerchef for Parkeringskontrol Nord, har tidligere udtalt til Nordjyske, at fødselstidspunkt er vigtigt for at kunne få annulleret en p-bøde. For situationen er nemlig ikke længere akut, når fødslen er overstået og der er kommet ro på, forklarede han.

Derfor var Cecilie Christensen også nervøs for, om dokumentationen for fødselstidspunktet var nok. Bøden fik hun nemlig en time efter fødselstidspunktet.

- Det kan godt være, jeg havde en time til at flytte bilen, men jeg var alligevel ikke derfra før langt senere. Jeg kunne ikke efterlade min veninde alene, og hun skulle syes, så der var ikke ro på, bare fordi selve fødslen var overstået. Det var jeg lidt nervøs for.

Kampen værd

Men Parkeringskontrol Nord har nu annulleret bøden, efter Cecilie Christensen med hjælp fra veninden fik sekretæren på fødeafdelingen til at lave et dokument, der specificerede fødselstidspunktet.

Og selvom det har taget knap halvanden måned at komme igennem med sin sag, er hun glad for, hun tog kampen op.

- Jeg kan godt mærke, det nu er halvanden måned siden. Det har virkelig været udmattende. Det har virkelig taget meget på min energi og mit humør. Ikke fordi jeg ikke ville kunne betale de 510 kroner, men det var hele situationen omkring det, og hvordan en ellers god oplevelse lidt blev ødelagt af al det bøvl.