Efter trafikkaos: Her er forklaringen på de timelange køer

VILSUND:Det trafikale kaos, der tirsdag udfoldede sig i og omkring Vilsund i forbindelse med et vejarbejde i rundkørslen ved Vilsundbroen, har fået mange frustrerede bilister til tasterne.

På Facebook fortæller bilisterne om kilometerlange køer og venten i timevis på at komme igennem lysreguleringerne, der var stillet op ved hver af rundkørslens fire ben. Vejarbejdet betød nemlig, at bilisterne fra Mors-siden måtte ledes den "forkerte" vej rundt i rundkørslen, mens den resterende trafik måtte holde tilbage.

Flere bilister giver også i deres kommentarer udtryk for, at de ikke føler sig ordentligt varslet om, at vejarbejdet foregik, så de eventuelt kunne vælge en alternativ rute.

Broen var oppe

Nordjyske har stillet en række spørgsmål til Vejdirektoratet vedrørende vejarbejdet, og styrelsen har returneret vores henvendelse med skriftlige svar.

Heraf fremgår det, at det var reparationer af kantstenen i rundkørslen, som var årsag til tirsdagens arbejde.

Henved 10.000 biler krydser hver dag Vilsundbroen, som er en hovedfærdselsåre i Thy og på Mors. Hvem har besluttet, at arbejdet i rundkørslen skulle udføres hen over myldretidstrafikken, og på hvilket grundlag har man vurderet, at det var en god ide?

"Vejdirektoratet har besluttet, at arbejdet skulle foregå, efter at den værste morgentrafik var overstået og resten af dagen. Det var nødvendigt, fordi der skulle laves nye kantsten, som sættes i beton. Det tager tid for beton at hærde, og derfor kunne vi ikke undgå at arbejde i myldretiden," står der i mailen fra Vejdirektoratet.

Kødannelsen havde årsag i flere forhold, forklarer Vejrdirektoratet videre. Herunder blandt andet, at klapbroen skulle åbne for sejlende:

"Den kødannelse, som opstod omkring middagstid og varede til om aftenen, skyldes et sammenfald af flere omstændigheder. Helt grundlæggende er det altid en svær opgave at lave vejarbejde ved et trafikalt knudepunkt som Vilsundbroen uden at genere trafikken. Når man udfører vejarbejde på eller ved en bro, så vil det uundgåeligt skabe en del kø, og ofte skal der ikke ret meget til, før trafikken går i hårdknude. I går var heldet ikke med os", skriver styrelsen og fortsætter:

"For det første var vi nødt til at åbne broen for sejlende fem-seks gange. For det andet var vi omkring frokosttid nødt til at spærre trafikken i begge retninger for at give passage til en ambulance – især denne episode var årsag til en del kø, og det prægede trafikken i området af resten af dagen."

Hvorfor var der ikke skiltet med vejarbejdet, så bilisterne havde mulighed for at vælge en alternativ rute, inden de holdt midt i køen?

"Der var opsat skilte, og arbejdet var meldt ud på forhånd via Trafikinfo.dk. Man kan altid diskutere, om der skulle have været opsat flere skilte, og om man kunne have gjort mere for at forberede de lokale trafikanter på vejarbejdet. Vi tager kritikken til efterretning og vil til næste gang sørge for, at der kommer bedre procedure, således vi kan undgå en gentagelse."

Nogle bilister observerede, at reguleringen af trafikken fortsatte, efter arbejdet i rundkørslen var ophørt ved fyraften. Er det almindelig skik?

"Det er det ikke, men i dette tilfælde var det nødvendigt af hensyn til den nylagte beton, der skulle have ordentlig tid til at hærde."

Travlt hos færgerne

Et sted, hvor der ikke blev holdt ret meget stille tirsdag, var hos Næssundfærgen, der sejler over Nees Sund mellem Mors og Sydthy. Her havde man ikke overraskende en travl tirsdag eftermiddag, da rygtet om de lange køer begyndte at sprede sig.

- Vi havde flere biler med tirsdag, end vi ville have på en god sommerdag, fortæller Martin Hvass, formand for Næssundfærgens Venner.

Den lille færge nåede at fragte mere end 120 biler over Nees Sund i løbet af tirsdagen.

- Når vi er efter kl. 9, sejler vi hver halve time, men i går sejlede vi uafbrudt. Så snart, vi kunne fylde en færge, var det bare af sted, fortæller Martin Hvass.

Han undrer sig over, at der ikke har været nogen besked fra Vejdirektoratet om, at arbejdet ville foregå. På den måde kunne bilisterne have valgt at sejle med Næssundfærgen eller Feggesundfærgen, for at komme udenom broen og vejarbejdet, ligesom færgerne havde været bedre forberedt på den megen trafik:

- Jeg synes også, det er ringe, at Vejdirektoratet ikke har meldt vejarbejdet ud eller sat skilte op. Havde vi fået noget at vide om det her, kunne vi godt have sejlet to timer ekstra tirsdag aften, siger Martin Hvass.

Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at man tirsdag fik en del henvendelser fra bilister, der befandt sig midt i kaosset.

- Fordi, køen var så lang, at den påvirkede trafikken flere steder, fik vi nogle henvendelser fra bilister, der slet ikke var klar over, at det var vejarbejdet ved broen, der var årsagen, siger Niels Christensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Han understreger dog, at henvendelserne ikke har givet anledning til politimæssig indblanding, eftersom den trafikale afvikling i forbindelse med vejarbejdet falder under Vejdirektoratets ansvarsområde.

Vejarbejdet blev afsluttet tirsdag, hvor trafikken i øvrigt blev afviklet uden problemer.