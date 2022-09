Fik p-bøde for at trykke for længe på tastaturet: Nu giver p-selskab sig

AALBORG:Selvom den første klage endte i en afvisning, er Europark nu kommet på andre tanker i sagen om Pia Hovaldts p-bøde uden for Sygehus Syd.

I starten af september parkerede hun på pladsen, og da hun skulle indtaste sin nummerplade på den tablet, der står på afdelingen, kom hun til at holde fingeren for længe på c-tasten. Nummerpladen blev derfor registreret til at starte med ÇB fremfor CB. Det kostede hende en p-bøde på 795 kroner.

Det klagede Pia Hovaldt over, men fik i første omgang afslag. Efter hun klagede igen, og Nordjyske uden held forsøgte at få et interview om sagen med p-selskabet, har Europark nu annulleret p-bøden.

- Vi har haft lejlighed til at genbesøge din sag og kan meddele dig, at kontrolgebyret i dette tilfælde er blevet annulleret og skal derfor ikke betales. Vi beklager den ulejlighed, det har medført, skriver Europark til Pia Hovaldt.

Pia Hovaldt fik en parkeringstilladelse på SMS. Her kan man se, systemet havde registreret nummerpladen med det udenlandske C fremfor et dansk. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Det kan betale sig at være sådan en stivnakket dame, som jeg er, siger Pia Hovaldt oven på Europarks seneste melding i sagen.

Havde Europark, og deres moderselskab Apcoa, ikke annulleret bøden, havde hun tænkt sig at sende sagen videre til Parkeringsklagenævnet. Men det bliver altså ikke nødvendigt i denne omgang.

- Et er, at jeg er så stivnakket og har brugt al den tid på at føre det igennem, men det er ikke alle, der kan det. Der er også nogle, der ikke har mulighed for at sætte sig ned og taste de ting til et p-selskab, siger den nordjyske bilist, der mener p-selskabet skal opdatere deres system, så en lignende situation ikke kan ske igen.

- Der må ikke kunne opstå sådan nogle simple fejl, når man taster sin nummerplade på afdelingen.