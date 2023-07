Flere ændringer i den kollektive trafik - slut med servicebusser

BRØNDERSLEV:I løbet af august træder flere ændringer i kraft for den kollektive trafik i Brønderslev Kommune.

Det fremgår af kommunens hjemmeside.

Nordjyllands Trafikselskab ændrer køreplanerne fra 6. august, men da en del af busserne kun kører, når skolerne er i gang, så træder køreplanerne for disse busser først i kraft 14. august, når skolesommerferien er slut.

I forbindelse med ændringerne nedlægger man turene med servicebusserne, der kører som en form for bybusser i Brønderslev by.

"Passagertallene for servicebusturene er lave, og kørslen er blevet fordyret de senere år, fordi der ikke længere er ledige kontraktbusser til at køre de sene af turene", fremgår det på hjemmesiden og videre: "Servicebusserne kører kun formiddage og meget tidlig eftermiddag på hverdage internt i Brønderslev by, så de kan kun benyttes til lejlighedsvise rejser i dette tidsrum."

I stedet for servicebusserne henvises til Flextur, hvor taksten samtidig bliver sænket til den lave takst.

Omlægninger

"Ruterne 202 og 209 omlægges i Brønderslev by for at optimere kørslen", skriver kommunen.

Fra 14. august vil rute 209 altid køre ad Nordens Allé, da ruten benyttes af mange gymnasieelever, og det vil give en bedre og mere gennemskuelig betjening af gymnasiet, mener kommunen.

Ruten vil i samme omgang komme tættere på Brønderslev Sundhedshus i stedet for 202, og da rute 209 har flere daglige afgange end 202, er det også en mindre forbedring, påpeger kommunen.

Rute 202 flyttes samtidig fra Nordens Allé til Nørregade, og kan på den måde fortsat betjene Brønderslev Psykiatriske Sygehus og vil fortsat have et stoppested i nærheden af sundhedshuset, men vil også betjene Neuroenhed Nord.

Hurtigere rute 212

Rute 212 betjener byerne Brønderslev, Øster Brønderslev, Hallund, Klokkerholm, Ørum, Hjallerup, Try, Rørholt og Dronninglund, og ruten varer i dag ca. 1 time, hvor en bil kan køre fra Brønderslev til Dronninglund på ca. 30 min.

Derfor har man forsøgt at gøre ruten mere attraktiv for brugerne ved at korte rejsetiden mellem Brønderslev og Dronninglund ved at rette ruten lidt ud, så den ikke længere kører omkring Ørum og Rørholt. Samtidig vil enkelte afgang blive afkortet, så den kun kører Brønderslev-Hjallerup. Strækningen Hjallerup-Dronninglund vil blive betjent af rute 74/974X.

Rute 74 bliver til 274/275

I forbindelse med køreplansskiftet bliver strækningen mellem Dronninglund, Asaa, Voerså og Sæby udskilt og ændre rutenummer fra rute 74 til en separat rute 275.

Det regionale engagement i uddannelsesture på skoledage mellem Dronninglund og Sæby opretholdes, men meget af den kørsel, der foregår mellem Dronninglund og Sæby midt på dagen på hverdage, i aftentimerne samt i skoleferier, vil blive skåret væk.

Ændringerne træder i kraft 14. august. Man kan se mere på Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside.