Glatføre årsag til flere mindre færdselsuheld: 32-årig ramte autoværn

THY/MORS:Torsdagens periodevise kraftige haglvejr, kombineret med sne og frostgrader, har gjort vejene uhyrligt glatte i Thy og på Mors.

Lokalpolitiet i Thisted har siden i går aftes modtaget anmeldelser om flere mindre færdselsuheld, hvor bilister er gledet af vejen. Heldigvis er ingen dog kommet til skade ved uheldene.

Kl. 19:23 på Vilsundvej ved Sundby ville en 32-årig mandlig bilist forsøge at overhale den bil, han kørte bagved, da baghjulet på bilen skred ud.

Bilen ramte et autoværn, og der blev efterfølgende sendt en ambulance til stedet for at tjekke op på den 32-årige, der er hjemmehørende i Nykøbing.

Han var dog heldigvis uskadt, men opfordringen fra politikommissær Frederik Sundtoft er klar:

- Der er glat derude, så kør forsigtigt, og kør efter forholdene.