Grønt lys for udvidelsen af vejen mellem Ålbæk og Skagen

ÅLBÆK/SKAGEN: Frederikshavn Kommune, det lokale erhvervsliv og borgere har i årevis arbejdet for en udvidet forbindelse mellem Ålbæk og Skagen.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Borgmester Birgit S. Hansen (S) tager meget positivt imod beskeden om, at projektet nu formelt set er sat i gang med den anlægslov, som netop er vedtaget i Folketinget.

- Endelig. For andre er det måske bare 11 kilometer vej. For os er det udrykningskøretøjer, der kan komme hurtigt frem, det er daglig pendling, der bliver nemmere, og det er ikke mindst erhvervslivet, der får bedre muligheder, nu hvor trængsel på vejen ikke længere skal være en hindring for hverken turister eller fisketransporter. Og det er vi mægtig glade for, siger Birgit S. Hansen.

Den eksisterende vej mellem Ålbæk og Skagen strækker sig over cirka 17 kilometer og består af en kombination af 2-sporet landevej og en cirka 5 kilometer lang 2+1 strækning over Hulsig Hede.

Nu opgraderer Vejdirektoratet hele strækningen til en 2+1 vej, og hastigheden sættes samtidig op til 90 km/t på dele af strækningen.

Cykelsti og støjskærm

Den eksisterende dobbeltrettede cykelsti, der i dag slutter ved Hulsig Hede, forlænges til rasteplads syd for Flagbakkevej/Gl. Landevej.

Som en del af projektet etableres en 1,4 kilometer lang støjskærm øst for landevejen på strækningen ved rundkørslen ved hirtshalsvej mod nord langs sommerhusområdet.

Den nuværende vej mellem Aalbæk og Skagen er bygget tilbage i halvtredserne.

Trafikken på strækningen varierer meget over året, men i sommerperioden medfører kombinationen af ferietrafik, pendling og erhvervstrafik periodevis trængsel.

Skagen har over 50.000 indbyggere om sommeren og bruger vejen som redningsvej til sygehuset i Frederikshavn, der ligger 60 kilometer væk.

Udvidelsen af strækningen mellem Ålbæk og Skagen har en skønnet anlægsudgift på 221 millioner kroner.