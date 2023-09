Trafikåre lammes: 6000 bilister skal finde andre veje

Fra 18. september til 17. november bliver det nødvendigt for bilisterne at væbne sig med ekstra tålmodighed, hvis de bevæger sig ind i Thisted.

I to måneder vil byen nemlig praktisk taget være skåret over i to, når byens centrale færdselsåre Thisted Kystvej bliver spærret mellem de to rundkørsler ved Toldbodgade og Korsgade.

Ejgil Haurum, drifts- og anlægschef i Thisted Kommune, fortæller, at afspærringen sker som konsekvens af, at rundkørslen ved Korsgade/Thisted Kystvej/Østerbakken, også kendt som "Kino-krydset", skal skybrudssikres. Det kræver gravearbejde, som igen kræver en afspærring på stedet.

- Af hensyn til brand og redning skal vi have et frit spor op til sygehuset, og derfor er det ideelt set kun den sydlige halvdel af rundkørslen, som vi arbejder i. Vi er selvfølgelig i dialog med beredskabet i den forbindelse, siger Ejgil Haurum.

Ekstremt vejr og hyppigere skybrud er efter sigende noget, vi skal til at vænne os til - og det kræver blandt andet sikring af vejene. Arkivfoto: Bo Lehm

I netop Kino-krydset har man tidligere set oversvømmelser i forbindelse med det ekstreme vejr, hvilket har givet problemer for såvel trafikken som de erhvervsdrivende på stedet. Derfor har kommunen indtil videre stillet sandsække til rådighed, når vejrudsigten har lugtet af skybrud.

Men nu skal der en mere permanent løsning på bordet:

- Vi vil sænke arealet kotemæssigt, hvilket gør det nemmere at lede vandet væk fra rundkørslen, så det - selv under ekstreme regnskyl - skulle holde tørt. Det er klart, at jeg ikke kan lægge hovedet på blokken og sige, at der ikke igen kommer en situation, hvor der kan ske en oversvømmelse. Men vi kan gøre meget for at forbedre forholdene, sammenlignet med i dag, siger Eigil Haurum.

Han oplyser, at der efter kommunens beregninger vil være 6000 bilister i døgnet, der færdes på strækningen, som bliver ramt af vejarbejdet. Kommunen vil dog etablere en omkørsel og varsle i god tid, så bilisterne har mulighed for at finde alternative ruter.

- Man kan aldrig være helt sikker, når man laver anlægsarbejder, men jeg har helt klart en forventning om, at vi skal overholde tidsplanen. Og vi vil helt klart sørge for at informere borgerne, hvis det begynder at skride, siger Ejgil Haurum og tilføjer:

- I Thisted Kommune har vi en gentlemensaftale med butikkerne om, at vi ikke laver store planlagte vejarbejder i december, af hensyn til julehandlen. Om alt går vel, og vi ikke løber ind i uventede forhindringer, så er vores målsætning, at vi vil være færdige i god tid inden december.