Kilometerlang kø truer forude, men der kan ikke gøres mere, siger kommunen

HUNE:Har du en solrig lørdag formiddag tænkt, at det kunne være fedt med en tur til Blokhus, så er du langt fra den eneste - som i virkelig langt fra den eneste.

Den store mængde biler, der søger mod stranden, giver i højsæsonen så lange køer i spidsbelastningstimerne, at køerne strækker sig helt til rundkørslen knap to kilometer øst for Hune.

Helt centralt i trafikafviklingen er det famøse lyskryds i Hune, der blev taget i brug i sommeren 2021.

Kort efter indførslen blev lyskrydset slukket igen. Mange bilister oplevede, at lyskrydset kun havde gjort trafiksituationen endnu værre end tidligere.

Siden har kommunen implementeret en venstresvingspil samt købt et nyt system, der via radarer og kunstig intelligens nu styrer trafikafviklingen i krydset.

Et system, kommunen tilpassede hen over sidste sommer, og det har tilsyneladende givet pote.

Kort efter lyskrydset blev indviet i sommeren 2021, blev det slukket igen, så man gik tilbage til de gamle regler om ubetinget vigepligt. Siden er lysene dog blevet tændt igen og opgraderet med radar. Arkivfoto: Henrik Bo

Fremskridt

Både det lokale handelsliv og kommunens egen evaluering konkluderer, at den intelligente styring har hjulpet, fortæller fagleder hos Jammerbugt Kommune Kristian Olsen.

- Vi fik afviklet trafikken på en bedre måde, og vi fik også lukket flere igennem krydset. Følelsen af, at der er fremdrift i køen, gør også, at det virker mindre frustrerende, end hvis det hele står stille.

Kø gennem Hune mod Blokhus er et velkendt syn i sommerperioden. Lyskrydset og trafikforholdene har derfor ført til debat flere gange. Arkivfoto: Henrik Bo

Efter de gode erfaringer fra sidste sommer fortsætter kommunen med den signalstyring, man justerede sig frem til sidste år.

Men kø undgår man næppe til og fra stranden på en solrig lørdag.

- Der vil være kø i spidsbelastningen gennem Hune, og det vil der også komme denne sommer. Det har der altid været gennem Hune, uanset hvilken løsning, vi har prøvet, for der er mange mennesker, der skal på stranden, siger Kristian Olsen og fortæller, at det især er omkring frokost og i hverdagene igen ved 16-tiden, at der virkelig er pres på.

Før lyskrydset blev indført, og imens det stod slukket, indførte man om sommeren et forbud mod venstresving for de bilister, der kom syd fra. Det forbud har man skrottet igen, efter lyskrydset er kommet op at køre. Arkivfoto: Henrik Bo

Kan ikke gøres bedre

Faglederen har selv prøvet at køre strækningen på et tidspunkt, hvor trafikken var allertættest, for at se, hvor lang tid det egentlig tog at komme fra rundkørslen ved Fårupvej til Skulpturparken i Hune. Herfra bliver der nemlig mere fri kørsel mod Blokhus.

- Turen tog 20 minutter, og det er nok det, vi må forvente, når der er spidsbelastning.

Selvom man kunne have lyst til at indføre en venstresvingsbane mod Rødhus, så trafikken kunne glide endnu lettere, så er det ikke noget, der er på tegnebrættet, forklarer faglederen.

- Vi fik ikke lov. Skulle vi ombygge krydset på den måde, skulle vi inddrage cykelstierne, og det var politiet ikke indstillet på at gøre. Derfor lavede vi den her optimering med kunstig intelligens.

Der er ikke plads til at udvide lyskrydset med svingbaner. Arkivfoto: Henrik Bo

Vurderingen fra Kristian Olsen er, at kommunen har optimeret lyskrydset, så godt man kan.

- Der er ikke andet på markedet, der kan gøre det mere smidigt, end det er nu, medmindre man laver en fysisk udvidelse af krydset og begynder på at rage huse ned.